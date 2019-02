A pocs mesos que es doni el tret de sortida per a l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals, l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que el pròxim pregoner de les Festes de Maig d'aquest any serà Jorge Javier Vázquez. Així, l'actual govern socialista encapçalat per Àlex Pastor vol recòneixer la "llarga i reeixida" trajectòria d'aquest badaloní, originari de Sant Roc.Vázquer llegirà el pregó de festes el 3 de maig, just tres setmanes abans que es celebrin les eleccions municipals el dia 26, i una setmana abans que comenci oficialment la campanya. En el cas de l'any passat, sota el mandat de l'alcaldessa Dolors Sabaté, la persona què va ser designada per a fer el pregó va ser l'arqueòloga Pepita Padrós.

