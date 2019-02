Diversos jutjats de Madrid tramiten 17 recursos contra l'exhumació de Franco

Un total de nou jutjats contenciosos-administratius de la Comunitat de Madrid es troben a hores d'ara tramitant fins a disset procediments en què es demana la suspensió cautelar de la llicència administrativa i urbanística per a l'exhumació de les restes mortals de Francisco Franco al Valle de los Caídos.En l'actualitat, dos dels òrgans judicials que tramiten aquests expedients s'han pronunciat pel que fa a la petició d'adopció d'urgència de la suspensió d'aquesta llicència, les anomenades mesures cautelaríssimes. El jutjat contenciós-administratiu número 3 ha estimat la petició i ha acordat escoltar les parts en el termini de tres dies per mantenir o aixecar la suspensió urgent acordada.Per la seva banda, el jutjat contenciós-administratiu número 13 va denegar les mesures cautelaríssimes, i després d'escoltar les parts, les mesures cautelars, en els quatre recursos que tramita. La resta de jutjats ha remès la petició de sol·licitud de suspensió urgent a la peça ordinària de mesures cautelars, i, segons cada cas, s'ha donat un termini d'entre tres i deu dies, tal com estableix la llei, perquè cadascuna de les parts efectuï al·legacions.Respecte de l'acumulació dels procediments, el magistrat titular del jutjat contenciós-administratiu número 13, que va ser qui va admetre a tràmit el primer d'aquests assumptes, ha acceptat fins al moment l'acumulació de sis dels dotze expedients que resten. Una vegada que cada jutjat es pronunciï respecte de la peça ordinària de mesures cautelars, aquesta decisió pot ser recorreguda, d'acord amb la llei, davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

