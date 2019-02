Què passava al món el dia que vas néixer? Descobreix-ho!

Hi ha moltes webs que ens permeten saber curiositats a partir de la nostra data de naixement, comque diu amb quantes persones comparteixes aniversari o, que descobreix quina cançó estava triomfant el dia que vas arribar el món. Quines altres pàgines permeten ampliar més informació sobre què passava el dia del teu naixement?Una d'elles, i potser la més completa, és el calendari que ofereix la Wikipedia . Si accediu a aquesta pàgina i seleccioneu la vostra data d'aniversari, us apareixerà una llista amb els esdeveniments històrics més destacats que es van produir aquell dia. A més, també hi podreu trobar un recull dels personatges històrics que van néixer el mateix dia que vosaltres i aquells que van morir.Una altra pàgina que permet descobrir una informació similar és On This Day . L'únic que heu de fer és indicar la data del vostre naixement i el web us mostrarà quins fets importants van tenir lloc exactament aquell dia. És en anglès.Finalment, si teniu curiositat per conèixer amb quins famosos compartiu aniversari, ho podeu descobrir a la pàgina Famous birthdays . En el buscador que hi ha a la part superior del web, escriviu la vostra data en anglès -per exemple "2 may" o "28 june" – i us apareixerà una llista amb les personalitats més famoses que van néixer aquell dia.

