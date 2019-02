El trajecte dels pressupostos ha arribat al seu destí final sense que ni tan sols el Govern hagi aprovat el projecte i l'hagi registrat al Parlament. "Aquí es queden amb la seva proposta de pressupostos". Amb aquesta frase, la presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha donat per acabada la negociació dels comptes amb el Govern de la Generalitat, segons confirmen fonts del grup a. L'executiu català es queda, doncs, sense l'únic suport possible per aprovar-los. "Lamento que la jugada curta no ens permeti presentar els pressupostos", ha respost el president Quim Torra, que ja ha dit que seguirà governant amb els comptes prorrogats.Si el que volia el vicepresident Pere Aragonès era comprovar si disposava o no de la suma suficient per tramitar els pressupostos adreçant-se, en concret, als comuns, ha quedat clar i meridià que ja no. De poc ha servit que s'hagués reservat un as sota la màniga per explicar aquest dimecres al Parlament una nova reforma fiscal que permetria recaptar 177,3 milions de successions, IRPF i transmissions patrimonials. Per als comuns, es tracta de "simbolisme fiscal" i d'uns pressupostos que, en paraules d'Albiach, "fallen a tota Catalunya".Les expectatives del Govern de trobar el suport que necessita ja eren baixes tenint present les convocatòries electorals de l'abril i del maig. Justament per aquest calendari, el president Quim Torra ha demanat durant la seva intervenció al Parlament que se superessin els "tacticismes electorals". Amb tot, els comuns argumenten que les xifres esbossades no són "ni socials ni expansives" perquè no contemplen ni una de les 3.600 places de residència que demanaven, incorporen 20 milions per a escoles bressol quan en calien 80 -els comuns plantejaven 45- i es congela la partida per combatre les violències masclistes. "No demanem la lluna", ha insistit Albiach."Lluitar contra la repressió no ens hauria d'impedir lluitar pels drets socials. Estan fallant la ciutadania", ha lamentat la líder dels comuns al Parlament, que ha insistit que amb aquests pressupostos es perd l'"oportunitat de deixar enrere una dècada de retallades" i de "blindar els drets" de les persones que han patit els efectes de la crisi. Catalunya en Comú Podem ha assenyalat el govern d'Ada Colau a Barcelona com l'exemple a seguir amb mesures com l'obligatorietat de destinar el 30% de les noves promocions a lloguer assequible. Ha lamentat, en aquest sentit, que l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, hagi acusat els comuns de fer "política petita". "On han quedat els seus valors de llibertat, fraternitat i igualtat?", ha demanat Albiach a Maragall.Què farà a partir d'ara el Govern? "Seguirem governant en una situació especialment complicada a Catalunya", ha dit el president de la Generalitat, lluny de plantejar-se una convocatòria electoral o sotmetre's a una qüestió de confiança, com li ha plantejat el líder del PSC, Miquel Iceta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor