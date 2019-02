Mariano Rajoy, que ha obert el torn de testimonis d'aquest dimecres a la tarda al Tribunal Suprem, ha tingut una frase recorrent en les seves respostes: "no me'n recordo". L'expresident espanyol ha recorregut a buits de memòria en una desena d'ocasions i ha evitat així precisar sobre diferents qüestions que les defenses dels líders independentistes han posat sobre la taula.



Rajoy no recordava que Artur Mas li enviés una carta un estiu, ni tampoc tenia del tot clar alguns dels recursos d'inconstitucionalitat que el seu executiu havia presentat contra normes catalanes.

Preguntat pel paper del lehendakari Íñigo Urkullu just abans del 27-O, Rajoy ha dubtat, i en un principi ha dit que havia atès "personalment" tothom, per després afegir que li resulta "molt difícil" recordar si va parlar amb ell personalment o via missatge. "No hi ha hagut cap mediador", ha volgut deixar clar, i ha insistit que va parlar amb molta gent i els va deixar clar que "no negociava amb la sobirania nacional".S'ha repetit la pel·lícula més endavant, quan Rajoy ha estat preguntat per la junta de seguretat del 28 de setembre al Palau de Pedralbes, que no va comptar amb la presència del ministre Juan Ignacio Zoido. L'expresident espanyol no recordava el contingut.

Francesc Homs, membre de l'equip de defensa de Sànchez, Rull i Turull, li ha preguntat si havia emprat el terme "violència", per referir-se a la situació a Catalunya, en les seves "declaracions institucionals" dels dies 20 de setembre, 1 d'octubre, 21 d'octubre i 27-O. La resposta, de nou... llacuna mental.

Encara sobre violència, Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, li ha preguntat si recordava casos de violència prèvies a la manifestació a les portes de la conselleria d'Economia. "No recordo ni en tinc constància", ha dit Rajoy.A la part final de l'interrogatori, preguntat per Marina Roig, l'advocada de Jordi Cuixart, sobre si va rebre una carta de la Plataforma pel Referèndum en què li demanava una reunió, l'expresident espanyol s'ha mantingut en la tònica habitual: "Francament, no ho recordo. Aquestes converses les he tingut sobretot amb els dos presidents de la Generalitat". Sobre la reunió amb Societat Civil Catalana, Rajoy sí en tenia un record nítid: "Sí, m'hi vaig reunir".

