Sánchez s'acomiada de Tardà al Congrés: «Té el meu respecte polític i estima personal»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat aquest dimecres la seva compareixença al Congrés dels Diputats per acomiadar-se del portaveu d’ERC a Madrid, Joan Tardà, que previsiblement no repetirà la pròxima legislatura.A l’últim tram de la seva rèplica als grups, el president espanyol ha traslladat a Tardà (i també al diputat d’UPN Jesús Alli) el seu “profund respecte”. “Fins i tot des de la més profunda discrepància, tenen i compten amb el meu respecte polític i la meva estima personal”, ha dit.Poc després, a la sessió de control, el company de files de Tardà i portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha celebrat haver compartit escó amb Tardà, que és diputat al Congrés des del setembre del 2004. “Nosaltres serem l’ERC de Macià, Companys, Junqueras i Tardà, amb qui he tingut l’enorme honor de compartir tres anys a aquesta cambra”, ha dit Rufián, que ha promès que ERC serà “un dic i una muralla contra el feixisme” la pròxima legislatura.

