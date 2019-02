Trump i Kim Jong-un inicien la seva cimera en un clima distès

El president nord-americà, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, han iniciat a la capital del Vietnam, Hanoi, la seva segona cimera amb la desnuclearització com a principal tema a tractar. L'anterior trobada entre tots dos líders es va fer a Singapur el juny passat. Trump i Kim s'han mostrat optimistes avui en la seva primera reunió, abans que comencés el sopar de treball que han de mantenir tots dos líders. Més enllà del fet mateix de la primera cimera , pocs canvis s'han produït entre tots dos països. Els Estats Units exigeixen una desnuclearització completa de Corea del Nord i el règim de Kim exigeix la fi de les sancions internacionals contra el seu país.Trump i Kim s'han mostrat molt cordials en el seu primer intercanvi. Kim s'ha referit a "un diàleg interessant" que vol mantenir amb el president dels EUA i la seva voluntat que la cimera "doni resultats". Trump, per la seva banda, ha elogiat Kim com "un gran líder" i s'ha mostrat confiat que Corea del Nord és un país amb "un gran potencial".Un acord sobre la desnuclearització de la península coreana sembla, ara per ara, llunyà. Més probable és aconseguir un avenç en el terreny de la simbologia i els gestos diplomàtics. Molts observadors consideren que es podria assolir un acord per posar fi formalment a la guerra de Corea (1950-53), que es troba en estat d'armistici.

