Aquest dijous Girona es vestirà de gala per rebre, un any més, els Premis Enderrock 2019-XXI Premis de la Música Catalana. A partir de les 20.45 h, l'Auditori de Girona acollirà el certamen musical que, enguany, servirà de cloenda del 25è aniversari de la revista Enderrock , que s'ha celebrat amb un seguit d’actes al llarg del darrer any.En el decurs de la gala, que comptarà amb la presidència de la consellera de Cultura, Laura Borràs, i de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es revelarà el secret més ben guardat: els guanyadors dels Premis Enderrock, per votació popular.La votació popular s’estructura en tres votacions: en la primera el públic proposa als candidats; en la segons es trien els finalistes, i en la tercera els guanyadors, que es faran públics dijous en el decurs de la gala.Les votacions a través del registre personal a internet han recollit prop de 50.000 vots d'usuaris únics en tres voltes, un rècord absolut de participació, amb un 60% més de participació que l’any anterior. El lideren els Catarres , amb 5 nominacions, seguits de Doctor Prats i Alfred García, amb 4, mentre que Buhos i Judit Neddermann els segueixen amb 3 nominacions cadascú.En total, la gala comptarà amb 10 actuacions. A més de les ja anunciades de Joan Dausà, Companyia Elèctrica Dharma, Els Pets, Lax’n’Busto, Oques Grasses, Clara Peya, Porto Bello, Lildami + Suu i Joan Rovira, s’hi suma també la de L’Últim Indi, el nou projecte de cançó, poesia i pop d’Eduard Costa (antic membre d'Els Amics de les Arts) que presentarà en directe el seu projecte personal homònim.No seran poques les intervencions exclusives i amb una posada en escena expressament per a la gala. Primer, la compositora i pianista Clara Peya que amb el disc Estómac (Satélite K) recollirà el premi al Millor Disc de l’Any per la crítica; Els Pets, que després de trenta anys de trajectòria rebran el premi a Millor Disc de Pop-rock; Lildami + Suu que actuaran junts especialment als Premis Enderrock, o Lax’n’Busto que lliuraran en directe un dels temes dels seu nou disc, Polièdric (RGB Suports), amb la cantant Nerea Bassart.També hi intervindran Oques Grasses, que presentaran el nou àlbum Fans del sol (Halley Records); el músic de Camarles Joan Rovira farà un avançament del nou treball que veurà la llum al març; el grup emergent tarragoní Porto Bello actuarà per desvetllar un tema de L’ull de la tempesta (Música Global). Finalment, premiat com a Millor Artista de l'Any per la crítica, Joan Dausà, posarà en escena un dels temes del tercer disc Ara som gegants (PromoArts Music), i la Companyia Elèctrica Dharma, que després de 10 anys de silenci discogràfic ha enregistrat Flamarada (RGB Suports), i interpretarà un dels temes més emotius del 25è disc del grup santsenc.Els Premis Enderrock de la Crítica anunciats a la revista del mes de gener seran per a Estómac (K. Industria Cultural) de Clara Peya, millor disc de l’any; Joan Dausà, millor artista de l’any; Som (RGB Suports) d’Els Pets, millor disc pop-rock; Triangular (Bankrobber) d’El Petit de Cal Eril, millor disc de cançó; El mal querer (Sony Music) de Rosalía, millor disc en llengua no catalana; Els Jóvens (El Niño de la Hipoteca Records) d’Els Jóvens, millor disc folk; Natural (Halley Records) de Suu, millor disc revelació; Sketches Overseas (Outside of Music) de Lluc Casares, millor disc de jazz i Arrels (Ficta) del Trio Pedrell, millor disc de clàssica.Enguany s'incorpora el Premi Xesco Boix al millor disc per al públic familiar. I qui se l'endurà? Doncs The Penguins – Reggae per Xics pel seu treball Ballant damunt la lluna (Buenritmo Producciones).Com cada any, la XAL emetrà la gala en directe per la xarxa de televisions locals de Catalunya, i iCat en farà la transmissió radiofònica.

