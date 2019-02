VÍDEO Tensió entre Marchena i Homs: «Ja sé que és vostè qui mana aquí»

L'interrogatori de Francesc Homs a Mariano Rajoy ha estat força interromput. El president del tribunal que jutja els líders independentistes, Manuel Marchena, ha cridat l'atenció al membre de l'equip de defensa de Sànchez, Rull i Turull en repetides ocasions. En una d'aquestes, Marchena ha retret a Homs que demanés valoracions jurídiques a l'expresident del govern espanyol."Em veig obligat a suggerir-li que plantegi la pregunta en altres termes", ha expressat el president del tribunal. L'exdiputat del Parlament i el Congrés dels Diputats ha respost: "Atenc el seu suggeriment". La resposta d'Homs no ha agradat Marchena, que ha tornat a la càrrega etzibant: "No és un suggeriment, eh. Li he dit que ho era perquè m'entengués, però no ho és. Som-hi, faci la pregunta".A propòsit d'això, l'ajudant de Jordi Pina ha donat per tancat el tema però sense deixar de dir abans que "entesos, vostè és qui mana aquí i no podria ser d'una altra manera, ho tinc molt clar".

