Els comuns titllen de «simbolisme fiscal» la proposta tributària d'Aragonès

Inés Arrimadas: "Estem davant d'uns pressupostos ficticis i un Govern ficticis, però els problemes dels catalans són molt reals. Espero que no tinguin la barra de consolidar-se pujades de sou"

Els comuns segueixen lluny d'aprovar els pressupostos. El diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid ha rebutjat la reforma fiscal plantejada pel vicepresident català, Pere Aragonès , que ha titllat de "simbolisme fiscal". "Per simbolisme fiscal, no ens hi posem", ha asseverat, i ha reclamat mesures per augmentar ingressos en uns 700 milions. Ha citat, per exemple, un possible tipus del 30% de l'IRPF per a les rendes a partir dels 300.000 euros o apujar l'impost de patrimoni al tipus màxim del 3,75%.Cid ha lamentat que Aragonès hagi trigat tres mesos a fer públics el detall dels pressupostos. "Vostè volia que li aprovéssim els pressupostos tal com els tenia fets el novembre", ha criticat, i ha afirmat que no es pot dir que siguin els pressupostos més socials de la història, ja que la despesa en salut és més baixa que la del 2010. I, a més, la comparativa no es pot fer sense tenir en compte la inflació, ha afegit.El diputat també ha lamentat que no s'hi hagin inclòs la majoria de demandes dels comuns i, a més, ha apuntat que s'hi preveuen 350 milions que estaven als pressupostos generals de l'Estat i que, en ser tombats també per ERC i PDECat, avisa que no arribaran a la Generalitat. "No vol pressupostos, ha vingut per veure de qui és culpa que no n'hi hagi", ha etzibat, i ha afirmat que prefereix la pròrroga perquè, amb ella, "li és més fàcil complir l'objectiu de dèficit".Que el projecte de pressupostos no hagi estat aprovat pel Govern i que, per tant, els comptes no hagin estat registrats al Parlament ha estat criticat per l'oposició en bloc, que han titllat les xifres de "fictícies" fins que no es compleixin aquests tràmits. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat Quim Torra a presentar formalment el projecte de pressupostos i, si no els aconsegueix aprovar, l'ha convidat a convocar eleccions, com ha fet Pedro Sánchez, o una moció de confiança, com va fer Carles Puigdemont."Si no l'aproven, no poden parlar de projecte de pressupostos", ha asseverat, i l'ha convidat a explicar com compensarà els recursos que afirma que no arribaran pel fet d'haver tombat els comptes de l'Estat i ha afirmar si renuncia a "la deriva unilateral o il·legal", ja que el líder socialista renuncia a "tornar al penya-segat" del 2017.La portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, ha criticat, a més, que es presentin com "els més socials de la història" quan, sota el seu criteri, no resolen problemes com l'existència de mil barrons a les escoles, la reducció de les taxes universitàries, les 20.000 persones pendents de valoració per rebre la renda garantida de ciutadania o les 18.000 que estan en llistes d'espera en la Sanitat."Hauríem de ser més honestos i no fer frases buides. Seran els més socials el dia que resolguin aquests problemes", ha etzibat la diputada socialista, que ha recordat que calen també 80 milions d'euros per finançar un terç de les escoles bressol, 100 milions per reduir les taxes universitàries i 55 milions per obrir 5.000 llits de residència. Segons Romero, calia aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez i apostar per una reforma fiscal "més valenta" que la que ha presentat Aragonès."Això és un show d'un Govern dèbil", ha lamentat el diputat de Ciutadans José María Cano, que ha assenyalat els 77.000 milions de deute que acumula la Generalitat. La líder del seu grup, Inés Arrimadas, ha assegurat que els comptes són "tan fake com la declaració d'indepedència". "No serà veritat que, a més, s'apujaran el sou un 5%?", ha demanat adreçant-se a Torra. La cap de l'oposició ha preguntat també què pensa fer el Govern si no s'aproven els pressupostos. "Estem davant d'uns pressupostos ficticis i un Govern ficticis, però els problemes dels catalans són molt reals. Espero que no tinguin la barra de consolidar-se pujades de sou", ha etzibat.La CUP, per la seva banda, ha ratificat el seu "encert" en no voler formar part de les negociacions. El diputat Vidal Aragonés ha considerat "poruga" la reforma tributària proposada. Caldria, ha dit, que la pujada de l'IRPF afectés el 4% dels catalans amb una renda superior als 60.000 euros i no només l'1% i que és insuficient apujar successions a partir dels 3 milions. "Reconeguin que no tenen capacitat per controlar les finances autonòmiques i que el control real el tenen el mercat financer", ha dit el diputat anticapitalista.Segons ha lamentat, els pressupostos "responen als interessos d'una minoria i responen a la manera de governar aquest país dels darrers 40 anys". "Hi ha deu catalans i catalanes que tenen 23.000 milions d'euros, estaria bé veure'ls solidaris amb la resta de catalans", ha etzibat, i ha cridat a "internalitzar serveis per reduir cost, un pla de xoc en relació a les llistes d'espera, a nivell educatiu o contra la violència patriarcal".Aragonés ha insinuat que Torra i Aragonès poden estar esperant un "doble acord en el govern de l'Estat i el de la Generalitat per intercanviar investidura i pressupostos" i s'ha preguntat "com eixamplaran el suport social sense uns pressupostos que responguin als interessos de les classes populars". Igualment, ha lamentat que ni tan sols es fan "micro-ruptures" com defensen alguns sobiranistes: "Obedients a l'Estat i, mentre, el poble segueix escanyat".El líder del grup del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha recordat que ERC va donar suport al model de finançament quan Pere Aragonès ja era membre de la seva direcció i, per tant, li ha retret que no pot criticar-ne els efectes. Igualment, ha constatat que Torra "no té ni pla de govern ni majoria parlamentària" i, com Iceta, li ha reclamat que convoqui eleccions o una moció de confiança. El també diputat popular Santi Rodríguez ha titllat de "publireportatge" els pressupostos. "Són com la República, no existeixen", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor