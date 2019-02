La ciutat de València supera els límits de contaminació atmosfèrica

L'anticicló que aquests dies està creuant el territori no sols ha comportat un inusual augment de les temperatures. L'increment del termòstat, la falta de vent i de pluges han fet que a moltes capitals s'estigui superant els límits de contaminació atmosfèrica. Com és el cas de València, que ja fa dies què està per sobre dels llindars establers.Tot i que algunes estacions de la qualitat de l'aire han detectat la concentració de partícules contaminants, no s'ha activat cap protocol perquè aquesta situació no és degut a la circulació, sinó a la situació climàtica provocada per l'anticicló.De moment, i com a resposta a la demanda dels col·lectius ecologistes, membres de la Plataforma València per l'Aire i representants dels grups polítics municipals s'han reunit per trobar-hi una solució. De moment, les propostes que hi ha sobre la taula són tres: millorar el transport públic urbà i interurbà, reduir els pàrquings i restringir l'accés al centre.

