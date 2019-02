Els observadors internacionals alerten de la «càrrega política» del judici de l'1-O

Els observadors internacionals s'han mostrat sorpresos amb la "càrrega política" del procediment judicial per l'1-O. Així ho ha explicat aquest dimecres, Xavier Muñoz Soriano, de la Plataforma Internacional Trial Watch. Segons ha dit, consideren "preocupant" el contingut d'algunes preguntes, part dels escrits d'acusació o del sumari que fan referència a la ideologia dels acusats o a la seva participació associativa.També els causa preocupació, assegura Muñoz, que hi hagi hagut preguntes de l'acusació que afecten el dret de reunió, el de manifestació i el de llibertat d'expressió. Segons la Plataforma Internacional Tryal Watch, des de l'inici del judici, han assistit a els vistes 15 observadors de 9 països i tres catedràtics de l'Estat.Xavier Muñoz Soriano ha afirmat que el judici per l'1-O desperta un gran interès internacional i ha tornat la lamentar que, tot i haver sol·licitat que els guardessin un espai, el tribunal no s'ha avingut a fer-ho, i això ha causat que els observadors, que venen de lluny, hagin hagut de fer cua a les sis de la matinada sense tenir garantida l'entrada al procediment.Els observadors, que faran un informe al final del procediment, lamenten també que no s'hagi traduït del català al castellà molta de la documentació que consta al sumari. Això ha causat errors en les preguntes, sostenen, i pot afectar en la interpretació que se'n faci, ha assegurat Muñoz. També posa de manifest que la no traducció simultània del català pot afectar el dret de defensa dels acusats.Finalment, consideren que les parts han estat citades amb molt poca antelació i critiquen que, a dia d'avui, encara no hi ha un calendari complet i per tant hi ha proves testificals que s'estan preparant amb molt poc temps.

