Nova polèmica en el marc de la crisi de l'amiant que des del mes de gener afecta el metro de Barcelona. Segons ha avançat el Tot Barcelona i ha confirmatels sindicats denuncien que hi ha almenys sis agents d'Atenció a la Ciutadania (AAC) afectats per l'amiant però fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ho neguen.L'empresa manté la xifra de 20 empleats afectats per aquest mineral contaminant i insisteix que tots han treballat o treballen fent tasques de manteniment al metro. Si la denúncia dels sindicats se certifica, suposaria un revés per a TMB, ja que els AAC es dediquen a la conducció de combois i a l'atenció a l'usuari.Les fonts sindicals consultades expliquen que ja són sis els AAC que han acudit a sindicats després d'obtenir els resultats dels TAC d'alta resolució (TACAR) fets en el marc de les revisions mèdiques a l'empresa. Les mateixes fonts asseguren que els sis treballadors pateixen engruiximents de la pleura, una afectació a les vies respiratòries que pot ser causada per l'exposició a l'amiant.Els treballadors s'han de sotmetre ara a la visita d'un pneumòleg que farà una diagnosi del resultat de les proves i TMB argumenta que la valoració feta pels serveis de prevenció de l'empresa determina que les afectacions no es poden relacionar amb l'amiant.La denúncia dels sindicats arriba coincidint amb el tercer dia de vaga al metro. Una aturada que, precisament, està motivada per la crisi de l'amiant i la mala gestió que, segons els sindicats, n'està fent TMB.

