El Mobile acull la primera operació quirúrgica guiada amb tecnologia 5G del món

El Mobile World Congress (MWC) ha acollit aquest dimecres la primera operació quirúrgica guiada amb la tecnologia 5G del món, en un projecte pilot que ha rebut el suport de l'Hospital Clínic, la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Vodafone i AIS Channel.El cap del servei de cirurgia gastrointestinal de l'Hospital Clínic, el doctor Antonio de Lacy, ha estat l'encarregat de conduir l'operació a distància i a temps real, que ha consistit a extreure una part de l'intestí gros, que tenia una lesió, amb laparoscòpia, tècnica menys agressiva i que té un millor postoperatori per al pacient. Aquest tipus d'operacions es realitzen per a pacients amb càncer de còlon, un dels tumors malignes més comuns, i malalties inflamatòries com la de Crohn.Lacy ha celebrat que l'operació és la conseqüència d'"una història de treball de més de deu anys" i que aquesta mentoria es feia abans sense la 5G i que incorporar-la li ha permès assessorar a l'equip mèdic al Clínic sense retards, segons ha valorat en una atenció als mitjans després de l'operació.Amb aquesta tecnologia, es poden fer dibuixos sobre la imatge del pacient, que es veu a través de la càmera amb la qual s'opera, per indicar als metges que estan operant, per exemple, per on han de procedir i en quines parts han d'anar amb compte. També es poden enviar imatges i textos, i donar consells com els que ha traslladat Lacy a l'equip mèdic, al qual ha advertit de no danyar la uretra en extreure la part del còlon, ja que podria comportar problemes urinaris i sexuals.El doctor ha apuntat que el pròxim pas serà el de fer cirurgia remota i que es puguin moure a distància també els instruments que s'estan utilitzant en el quiròfan, objectiu que l'hospital es marca per al congrés de l'any que ve. "Avui comencem el futur", ha sostingut en l'atenció als mitjans el director de l'Hospital Clínic, Jose María Campistol, qui ha remarcat que al centre barceloní hi ha la tecnologia, l'equip i la voluntat per continuar amb aquest pilot i que és el primer a Espanya a adoptar la 5G per a intervencions quirúrgiques.Campistol també ha indicat que la setmana que ve ho tornaran a provar amb operacions de més complexitat i que requereixen més mentoria. A l'operació han assistit el president de la Generalitat, Quim Torra; els consellers Jordi Puigneró i Alba Vergès; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman; el conseller delegat de la MWCapital, Carlos Grau; el conseller delegat d'AIS Channel, Rod Menchaca; el director general de Fira de Barcelona, ​​Constantí Serrallonga; el director general de Vodafone per a Catalunya, Albert Buxadé, i la directora de desplegament de xarxa de Vodafone, Julia Velasco, entre d'altres.En un discurs previ a l'operació, Hoffman ha sostingut que aquesta operació ha estat un exemple de "els grans avantatges" que pot suposar la tecnologia i la 5G en sectors com el de la salut. Grau ha exposat que aquest pilot ha estat un dels pilars de la iniciativa publicoprivada 5G Barcelona, ​​impulsada per la MWCapital, i que permet avançar en l'objectiu que Barcelona es converteixi en "un laboratori obert de 5G".El conseller delegat de la MWCapital ha ressaltat que la 5G "no només tindrà impacte en la indústria, sinó que canviarà vides i tindrà impacte social", com ha emfatitzat que s'ha demostrat en l'operació d'aquest dimecres.Per la seva banda, Menchaca ha defensat que aquesta iniciativa pot conduir a oferir educació en línia gratuïta perquè es pugui operar en països que disposen de menys recursos: "Utilitzar la tecnologia per educar les persones és el nostre compromís i la nostra obsessió". "La realitat és que el món està desequilibrat i hem de democratitzar el coneixement i l'educació" a través de la tecnologia, ha conclòs Menchaca.No ha estat l'únic avenç tecnològic relacionat amb la medicina presentat aquest dimecres a Barcelona, coincidint amb la celebració del Mobile. El Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l'Institut per a la Recerca en Biomedicina de Barcelona (IRB) han presentat l'ordinador Starlife, que té capacitat per emmagatzemar 10 milions de gigues de dades mèdiques i capacitat per interpretar-les fent 133 bilions d'operacions per segon.Les dades moleculars, òmiques, imatges mèdiques, dades de dispositius mèdics i històries clíniques generades pels hospitals i centres de recerca seran interpretades i integrades en entorns de simulació a través d'aquesta nova màquina.L'objectiu és treballar en l'estructura molecular de l'ADN i en la genòmica del càncer, amb un enfocament cap a la medicina personalitzada.L'Starlife ha costat 1,7 milions d'euros, un 43% aportats per la Generalitat de Catalunya a través de fons FEDER, un 22% per la Caixa i el 35% restant és una inversió conjunta del BSC, el CRG i l'IRB Barcelona.

