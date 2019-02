VÍDEO El pitjor moment de Santamaría al Suprem: desarmada amb la DUI

Es va votar de manera efectiva la declaració de la independència votada el 27 d'octubre del 2017? Es va acabar publicant el text? Són dues de les preguntes que han sobrevolat el judici de l'1-O des del principi, i han estat formulades per part de la defensa de Carme Forcadell a Soraya Sáenz de Santamaría, durant la jornada d'aquest dimecres al Tribunal Suprem.Olga Arderiu, defensora de l'expresidenta del Parlament, li ha demanat explícitament si sabia que s'havia votat la part resolutiva i no el preàmbul de la declaració de la independència, i Santamaría no ha donat una resposta concreta. Sí que ha volgut deixar clar que Carles Puigdemont hauria pogut dir amb anterioritat que el 10 d'octubre no havia declarat la independència.Després, Arderiu li insisteix si coneix la publicació de la DUI en documents oficials -que no es va dur a terme-, i l'exvicepresidenta sosté que no ho sap. Al principi de l'interrogatori havia assenyalat que la declaració sí que havia tingu efectes jurídics.

