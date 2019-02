El TSJC ratifica que la inhabilitació de Mas pel 9-N s'allargarà fins al febrer del 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat a través d'una nova interlocutòria allò que ja havia fixat anteriorment, i és que que Artur Mas, expresident de la Generalitat, haurà d'estar inhabilitat fins al 21 de febrer de 2020 -un any i un mes- per complir la condemna per desobediència per organitzar la consulta del 9-N, i li ha requerit que pagui la multa de 36.000 euros que se li va imposar.Ho ha anunciat aquest dimecres, després que l'expresident demanés que la pena computes a partir de la primera sentència, és a dir, la del 13 de març del 2017, i no a partir de la decisió ferma del Tribunal Suprem del 23 de gener del 2019. En el cas d'Ortega, estarà inhabilitada fins al 19 d'octubre del 2019 (nou mesos), i pel que fa a Rigau, la pena acabarà el 19 de juliol d'aquest any (sis mesos). Si s'haguessin acceptat les peticions dels advocats, Mas, Ortega i Rigau ja no estarien inhabilitats.La sala penal del Suprem va igualar la petició de pena de Mas a la que ja va emetre en primera instància respecte de l'exconseller Francesc Homs, que va ser jutjat directament a l'alt tribunal per la seva condició d'aforat fora de Catalunya.L'última sentència respon als recursos de cassació que Mas i les exconselleres van interposar contra la resolució del TSJC d'inhabilitar-los per haver organitzat el 9-N l'any 2014. Llavors l'alt tribunal català els va condemnar per un delicte de desobediència a 2 anys d'inhabilitació en el cas de Mas, 1 any i 9 mesos a Ortega i 1 any i 6 mesos a Rigau.El TSJC també els va imposar multes de 36.000 euros a Mas, 30.000 a Ortega i 24.000 a Rigau. En canvi, els va absoldre d'un delicte de prevaricació. Abans d'arribar a judici, l'acusació per malversació també va decaure i no se'ls va arribar a jutjar per aquest delicte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor