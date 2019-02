La Crida Nacional ha assegurat que aquest dimecres a la tarda interposarà una denúncia als Mossos després que la seva seu hagi rebut un "atac vandàlic" amb pintura. "Per més pintura que ens tirin, no ens taparan; el nostre aparador és el de la democràcia i la no-violència", ha escrit l'espai que lideren Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez en una piulada a les xarxes socials.En el mateix missatge també avisen que aquestes mostres de rebuig no els aturaran per defensar el seu projecte polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor