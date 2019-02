Apareixen cinc ninots penjats a Lleida amb les sigles de Cs, PP, PSC, Podem i Vox

Cinc ninots amb les sigles i les cares dels líders polítics de Ciutadans, PP, PSC, Units Podem i Vox han aparegut penjats aquest dimecres al matí del pont dels Instituts de Lleida. Al costat dels ninots hi havia penjades dues pancartes en les quals es podia llegir: Tots els partits del règim seran culpables del seu empresonament i Absolució Pablo Hasél. Amnistia total.Els serveis de neteja de l'Ajuntament de Lleida els ha retirat a mig matí. En aquest sentit, la portaveu de Ciutadans a la Paeria, Ángeles Ribes, ha qualificat l'acció com un ''atac feixista'' i ha anunciat que denunciarà els fets a la fiscalia per un ''delicte d'odi''. Tot i que es desconeix qui ha col·locat les pancartes i els ninots, Ribes també ha lamentat que els ''radicals separatistes campin al seu aire'' penjant ninots simulant que volen veure als que no pensen com ells, ''penjats''.La portaveu de la formació taronja a l'Ajuntament de Lleida ha demanat explicacions ''als que diuen que no hi ha enfrontament'', i ha assegurat que des de Ciuadans continuaran ''treballant pel progrés i la llibertat'' amb una defensa de ''tota la societat catalana''. Ribes ha condemnat les ''amenaces, coaccions i violència'' en totes les seves formes'' i ha assegurat que ''cap atac o amenaça" farà que el seu partit "deixi de defensar els valors democràtics pels quals va néixer''.

