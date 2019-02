VÍDEO L'advocat de Forn acorrala Sáenz de Santamaría amb el paper dels policies de l'1-O

Un dels interrogatoris més exhaustius a Soraya Sáenz de Santamaría és el que ha fet Xavier Melero, advocat defensor de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, que ha fet diverses preguntes directes i concretes sobre els operatius policials a l'exvicepresidenta. Melero ha preguntat a Sáenz de Santamaría si coneixia els continguts de les directrius del secretari d'Estat de Seguretat o de la Fiscalia, com va conèixer la xifra dels 6.000 efectius policials estatals desplaçats que ella mateixa ha xifrat o bé perquè es van suspendre les reunions de coordinació entre cossos policials previstes per al mateix dia 1-O.Sáenz de Santamaría s'ha excusat en diverses respostes que ella "no és experta" en matèria de seguretat i que tampoc era qui s'encarrega de dissenyar ni de dirigir els operatius policials. També ha respost que no recordava o que no tenia constància d'algunes de les qüestions plantejades per l'advocat de Forn, i s'ha limitat a respondre en diverses ocasions que els efectius policials van anar a Catalunya per donar "compliment a un mandat judicial" quan li ha preguntat si aquests anaven a donar "suport" als Mossos o a substituir-los perquè els consideraven "deslleials". Davant de les respostes, Xavier Melero s'ha queixat al tribunal que Sáenz de Santamaría estava fent de "testimoni indòcil" perquè considerava que no li estava responent a preguntes concretes.Sáenz de Santamaría ha deixat en mans de la instrucció que es feia al jutjat 13 de Barcelona la investigació sobre els preparatius del referèndum i ha respost a Melero que "en absolut" va qualificar de deslleials els membres del CNI per no haver detectat les urnes. Sobre això, ha afegit que algunes investigacions sí van tenir fruits i la policia va "requisar material electoral". "Eren actuacions sota mandat judicial, algunes van tenir èxit i van requisar material i imagino que d'altres no", ha valorat a preguntes del lletrat Francesc Homs.

