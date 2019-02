Santamaría insinua que el desembarcament policial de l'1-O es va gestar dos mesos abans

Una "preocupació" va recórrer la Moncloa amb canvi de Govern que va dissenyar Carles Puigdemont el juliol del 2017. El que més va inquietar l'executiu espanyol liderat per Mariano Rajoy va ser el nomenament de Joaquim Forn com a conseller d'Interior en substitució de Jordi Jané, un veterà dirigent de l'antiga CDC que mantenia contactes sovintejats amb les elits -polítiques i judicials- de Madrid.Davant d'això, la Moncloa va "anticipar escenaris", segons ha reconegut l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el seu testimoni al Tribunal Suprem. "Es van prendre decisions per mantenir l'ordre públic", ha apuntat l'exnúmero dos de Rajoy, que en tot moment ha avalat el relat de la violència policial defensat per la Fiscalia i ha reduït a "dos o quatre" els ciutadans ingressats pels serveis de salut durant l'1-O.Abans d'insinuar que l'operatiu per desplegar 6.000 policies estava en la ment del govern espanyol mesos abans de fer-lo efectiu, Santamaría havia assenyalat que la decisió no es pren oficialment fins el dia 20 de setembre. Les xifres no acaben de quadrar, segons l'advocat Jordi Pina -encarregat de defensar Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull-, perquè un dels vaixells, el Moby Dada, va demanar permís per atracar al Port de Palamós el 19 de setembre, un dia abans de la data verbalitzada per Santamaría.Aquest vaixell és, precisament, el que porta dibuixat un canari de color groc que va acabar definint com a "piolins" els policies espanyols desplegats a Catalunya. La Fiscalia acusa Rull de no donar permís a aquesta embarcació perquè anés a Palamós, i l'exconseller de Territori va donar explicacions tècniques la setmana passada.

