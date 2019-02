VÍDEO Sáenz de Santamaría s'embolica amb la xifra de policies ferits l'1-O

Soraya Sáenz de Santamaría ha estat la tercera testimoni d'aquest dimecres a comparèixer al Tribunal Suprem, després de les declaracions de Joan Tardà Artur Mas . L'exvicepresidenta del govern espanyol ha contribuït al ball de xifres sobre el nombre de policies ferits l'1-O. En un principi, després del referèndum, el govern del PP va xifrar en 431 agents ferits. Mesos després, aquesta xifra va caure fins als 111. Avui, al Suprem, Sáenz de Santamaría ha rebaixat encara més aquesta xifra: fins als 93.L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha fet notar aquest canvi en la xifra de ferits. El lletrat Andreu Van der Eynde l'ha collat amb la violència provocada pels policies l'1-O i la dos de Rajoy, que les va veure "des del seu despatx de la Moncloa", les ha justificat. Ha rebaixat a una norantena els policies ferits malgrat que en el seu moment va parlar de 400.Van der Eynde també ha preguntat per la guerra bruta, el paper del CNI, la relació amb els jutges o el desplegament policial però Sáenz de Santamaría s'ha desentès de totes les preguntes i insinuacions i s'ha limitat a afirmar que quan es vol impedir un registre, com va passar el 20-S, "hi ha violència".Pel que fa al referèndum, que per ella no ho va ser "perquè així ho va dir la Junta Electoral", ha afirmat que no va tractar l'1-O amb "cap membre del Govern" i que es va reunir tres cops amb Oriol Junqueras. "Em vaig reunir tres cops amb ell. Una de les peticions era el referèndum, però ja li vaig dir que d'això no hi havia res a parlar", ha afirmat.Ha explicat després que en la tercera reunió "Junqueras em va dir que tenia aquest mandat i que només volia parlar d'això però de nou li vaig dir que no hi havia res a parlar, que mai s'abordaria". Ha explicat que la resta de peticions, formulades al seu dia en forma de memoràndum per Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, van quedar arraconades. "Només tenia interès en això i no en la resta, però nosaltres no podem disposar de la sobirania nacional. Per això caldria reformar la Constitució i ell tampoc va manifestar cap interès", ha dit al fiscal Zaragoza en aquest cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor