El Ballet de Sant Petesburg torna al Centre Cultural Terrassa amb «La Bella Dorment»

El Centre Cultural Terrassa tornarà a ser l' escenari per gaudir del Ballet de Sant Petesburg que arriba aquest diumenge 3 de març a la capital vallesana . Un dels títols més significatius de Txaikovski, La Bella Dorment, serà interpretat per un elenc de trenta joves i talentosos ballarins russos. L’espectacle tindrà lloc a les 18.00, i les entrades estan gairebé exhaurides.La companyia Sant Petersburg Festival Ballet va ser fundada el 2011 per Maxim Zhuchin amb la gran influència del famós coreògraf Nikolai Boyarchikov, qui durant molts anys va ocupar el càrrec de director artístic del Teatre Mikhailovski de Sant Petersburg. Actualment el Sant Petersburg Festival Ballet té un elenc de joves i ambiciosos ballarins de gran talent. En el repertori de la companyia hi figuren els ballets clàssics com El Trencanous, La Bella Dorment, El Llac dels Cignes, Giselle i Chopiniana.Actualment la companyia també presenta obres de tall contemporani de joves coreògrafs com Konstantin Kiekhel, llorejat en múltiples festivals internacionals de dansa. La companyia actua regularment als teatres Hermitage i Komisargevskaia i al Bolshoi Drama Theatre de Tovstonogov, tots ells, ubicats a la mateixa ciutat de Sant Petersburg. Anualment també realitzen diverses gires d’entre cinc i sis mesos a l’estranger amb representacions a Alemanya, Àustria, la República Txeca, Islàndia, Eslovàquia, Croàcia, Finlàndia i Suècia.La Bella Dorment és potser un dels ballets clàssics més significatius del compositor rus Piotr Ilitx Txaikovski, coreografiat espectacularment pel mestre francès Marius Petipa. El ballet es va estrenar el 1890 al Teatre Mariinski de Sant Petersburg davant d’una audiència d’aristòcrates russos de la cort imperial.

