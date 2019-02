La versió juvenil del Mobile espera rebre més de 22.000 estudiants

L'empresa impulsora del Mobile World Congress (MWC) espera rebre més de 22.000 estudiants al Youth Mobile Festival (YoMo), la versió juvenil del Mobile que se celebrarà a La Farga de L'Hospitalet fins aquest dissabte.Segons GSMA, l'objectiu del YoMo és despertar vocacions científiques entre els més joves presentant de manera atractiva els estudis relacionats amb l'anomenat sector STEAM, aquells centrats en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria o les matemàtiques.Els organitzadors esperen rebre estudiants de 300 centres educatius de Catalunya i de 3.000 professors. Els visitants podran participar en les 100 activitats que hi ha programades, entre tallers, conferències i activitats interactives amb la robòtica, els drons, la realitat virtual i la impressió en 3D com a grans protagonistes.Per primera vegada el saló obre les seves portes el dissabte, per facilitar que els estudiants hi puguin assistir fora del seu horari lectiu i acompanyats per les seves famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor