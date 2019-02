Demanen 14 anys de presó a un home per violar una nena de 13 anys a la Ràpita

La fiscalia demana 14 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada per a un individu acusat de violar una menor, de 13 anys d'edat, a Sant Carles de la Ràpita (Montsià).Segons l’escrit d’acusació, els fets es remunten al 16 de setembre del 2016 quan l’acusat i la víctima -que es coneixien perquè acudien a la mateixa església evangèlica- van quedar per veure’s. Pels volts de les vuit del matí, ell la va recollir davant un col·legi d’Amposta i es van desplaçar plegats fins a la Ràpita amb el vehicle de l’acusat. Després de fer unes compres en un supermercat i de prendre alguna cosa, van tornar a pujar al cotxe i, allà, el noi la va agredir sexualment, segons el ministeri públic.Un cop a l’interior del vehicle i “amb el propòsit de satisfer els seus ànims libidinosos”, afegeix la fiscalia, l’acusat va començar a tocar les natges, el pit i els genitals de la menor “contra la seva voluntat i sense consentiment”. Malgrat l’oposició de la noia, en un moment determinat l’individu es va abraonar damunt seu i, mentre li subjectava els braços, la va penetrar.L’acusat, major d’edat, va estar un mes en presó provisional per aquests fets. La fiscalia l’acusa d’un delicte d’agressió sexual a menor de 16 anys pel qual demana 14 anys de presó i la prohibició d’aproximar-se a menys de 1.000 metres o de comunicar-se amb ella durant 20 anys. A més, reclama 6 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 12.000 euros per danys morals. El cas es jutjarà el 25 de març a l’Audiència de Tarragona.

