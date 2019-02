Sabadell podrà reclamar 2,2 milions d'euros a Smatsa

La justícia ha retirat les mesures cautelars que va reclamar Smatsa pel contenciós-administratiu en relació a l’expedient sobre la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) dels exercicis 2014 i 2016. "No hi ha motiu, l'Ajuntament no pot fer altra cosa que liquidar", ha manifestat l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant. Una xifra que ascendeix a 2,2 milions d'euros, 895.000 del 2014 i 1,3 milions del 2015.Serracant ha afirmat que la reclamació és "ferma" i s'ha "d'executar". Tot i així, ha explicat que des de fa setmanes hi ha "obertes vies de diàleg", i mentre estaven treballant sobre la previsió d'una resolució de l'any 2014 "han arribat aquestes decisions judicials", que s'han conegut en les darreres setmanes.En aquest sentit, ha estès la mà a formes "compensatòries" com ara "pagar menys del que acostuma" a fer-ho l'administració local a la concessionària. El batlle, però, ha marcat una línia vermella: "Afecti el mínim" i "no tingui repercussió sobre els treballadors i el servei".Smatsa ha confirmat que les dues parts mantenen contactes per trobar solucions, però sense un calendari marcat. Aquest mateix dimecres hi ha una trobada prevista. D'altra banda, també està a l'espera de conèixer el pronunciament sobre l'exercici de 2015, que és d'una xifra superior al milió d'euros.

