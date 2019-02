La candidatura sobiranista es presenta a la Cambra contra «l'oligarquia»

Amb el lema "Les Cambres, eines de país", s'ha presentat avui la candidatura a la Cambra de Comerç de Barcelona que impulsen l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i altres entitats independentistes . La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha acompanyat els candidats i ha fet una crida a la participació en unes eleccions en què normalment vota una part mínima dels més de 400.000 potencials electors (grans empreses, pimes i autònoms). Paluzie ha anunciat que presentaran candidats a totes les tretze cambres catalanes que renoven la seva direcció per "portar els valors republicans arreu del país".Joel Joan, un dels candidats (pel sector de cine i espectacles) ha definit la candidatura d'"idea transformadora", amb l'objectiu que la Cambra "serveixi la gent i les empreses catalanes i no els interessos de Madrid i l'oligarquia". L'actor s'ha referit a la importància d'anar a votar ja que "és una votació encara legal... per ara".En aquesta campanya, al costat de l'ANC, es mobilitzaran també altres entitats sobiranistes com el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia i la Fundació Catalunya Estat. De fet, l'ANC es disposa a una gran mobilització de voluntaris en campanya.La idea de fer de la Cambra "una eina útil als emprenedors del país" ha estat repetida per diversos candidats. Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, ho ha expressat de manera gràfica en dir que "no pot ser que El Corte Inglés representi els botiguers catalans". Pere Barrios ha assegurat que l'elecció demostrarà que "els empresaris són més independentistes del que es diu". Per la seva banda, una altra candidata, Carme Minguella ha subratllat la importància de donar veu en aquestes eleccions a les dones emprenedores del país.Amb aquesta ja són quatre les llistes senceres que competiran per elegir 40 membres del ple, procés que culminarà el 8 de maig en una votació telemàtica. Les altres llistes completes són les de Carles Tusquets, Enric Crous i Ramon Masià. Amb posterioritat, seran les grans organitzacions empresarials les que elegiran els seus representants (6), i 14 més seran designats per les empreses que més contribueixen econòmicament a la Cambra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor