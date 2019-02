El Villa Retiro de Xerta és el primer restaurant del món que cobra amb bitcoins

L' Hotel Villa Retiro de Xerta (Baix Ebre) i els dos restaurants del xef ebrenc Fran López, que compta amb dos estrelles Michelin, són els primers del món en cobrar als seus clients amb Terminals de Punt de Venda (TPV) que accepten criptomonedes.El xef ha tancat un acord amb la companyia catalana Monrealia i l'asiàtica PundiX - fabricant dels aparells- per instal·lar els nous terminals que accepten bitcoins i altres divises digitals com a mètode de pagament dels clients. El nou TPV, que s'ha presentat aquest dimarts al Mobile World Congres , funciona de la mateixa manera que els de les targetes bancàries però permet pagar des de les aplicacions cartera del telèfon mòbil, les app Wallet, i tradueix per al negoci les criptomonedes a la moneda tradicional.Com ha explicat Victor Monreal, director executiu de l'empresa col·laboradora i partner de l'asiàtica PundiX, fabricant dels nous terminals TPV que accepten el pagament amb divises digitals, s'ha escollit l'Hotel Villa Retiro per instal·lar un dels primers terminals del món que cobren amb bitcoins perquè està al càrrec d'un jove xef "prometedor" convençut de implementar la "innovació" dins i fora de la cuina.Els TPV de targetes Visa o Mastercard cobren de comptes bancaris vinculats a ells. El nou terminal de PundiX permet, des de la Wallet del mòbil, pagar amb diners digitals de la mateixa forma que els aparells tradicionals. Cobra al client amb bitcoins i altres criptomonedes i el negoci ho rep convertit a la moneda adjudicada a la plataforma, en euros, en dòlars o en la moneda tradicionals que correspongui. "El que el fa diferent és que facilita el sistema de pagament perquè tradueix el negoci a la moneda tradicional. La companyia asiàtica recull els pagaments i els transforma a la moneda de curs normal", ha destacat Monreal.La prova pilot es va iniciar la setmana passada a l'establiment hoteler Villa Retiro de Xerta, al Baix Ebre. "Que s'hagi fet en un poble de les Terres de l'Ebre significa que la tecnologia ajuda a situar al mapa qualsevol territori", ha destacat Monreal. Segons el director de Monrealia els nous TPV també s'implantaran a la cadena de cafeteries La Costa Rica.El valor dels bitcoins va arribar a màxims de 18.000 euros l'any 2017 però van tenir una gran davallada a finals de l'any passat, situant-se en valors de 2.800 euros. Tot i això les companyies segueixen creant sistemes i tecnologies per fer apropar l'ús i aplicació de la moneda digital al "gran públic".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor