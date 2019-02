Es manté l'avís per contaminació a Barcelona i el corresponent augment dels serveis mínims al metro

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat manté l'avís per contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona activat aquest dimarts. L'avís afecta la capital catalana i 40 municipis més de la conurbació, que formen part de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric.L'alerta es va activar arran de tres superacions del valor límit diari a l'Eixample, el Poblenou i a Granollers. Una de les conseqüències ha estat l'increment d'un 15% dels serveis mínims durant la vaga de metro decretat per la Generalitat. Des d'aquest dimarts, circulen un 65% dels combois en hora punta, mentre que inicialment estava previst que circulessin el 50% dels trens. Pel que fa a la resta de franges horàries, circulen el 45% dels trens, en comptes del 30% previst inicialment.El comitè d'empresa del metro considera que el departament de Treball de la Generalitat utilitza l'avís de contaminació atmosfèrica com a "excusa" per ampliar els serveis mínims i fonts sindicals asseguren que es plantegen impugnar l'ampliació.Els registres de les tres estacions que han provocat l'activació de l'avís per contaminació encara no es poden consultar i a la seva pàgina web, la Generalitat comunica que estan "pendents de validació".

