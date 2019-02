Presó provisional per al detingut pel tiroteig amb un ferit greu a Sabadell

El tiroteig ha passat a la plaça Picasso. Foto: Juanma Peláez

El tiroteig ha passat a la plaça Picasso. Foto: Juanma Peláez

El jutjat d'instrucció 1 de Sabadell, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes per a l'home acusat de disparar fins en tres ocasions un altre home dissabte al vespre a Sabadell. La víctima va quedar ferida de gravetat , i els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor diumenge de matinada.El jutjat va rebre dimarts al migdia el detingut , i després de prendre-li declaració va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança. La causa s'enviarà al jutjat d'instrucció número 5, que serà l'encarregat de seguir amb la instrucció del cas.La policia va localitzar el presumpte agressor poc després de l'atac, a les 1.40 hores de diumenge, a partir de la identificació que els testimonis van fer del vehicle sospitós, un cotxe de color blanc amb el sostre negre. En el moment de la detenció, l'home no hauria oposat resistència, i el vehicle tindria un impacte que seria fruit d'un tret de bala.Els fets van tenir lloc cap a les nou de la nit a la plaça Picasso, al barri de Campoamor, al sud de la ciutat, on la víctima va rebre tres impacte de bala, un d'ells al coll. Tot seguit, els autors dels fets van fugir a tota velocitat en vehicle i l'afectat va ser estabilitzat i traslladat pels serveis d'emergències a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i no descarta que es puguin fer més detencions en les pròximes hores. L'arrestat està a l'espera de passar a disposició judicial.El tiroteig ha passat davant d'un restaurant de menjar ràpid, el propietari del qual ha fet la primera atenció al ferit. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari, després que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès en un primer moment la víctima al lloc dels fets.

