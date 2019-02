VÍDEO El fiscal «respon» les preguntes a Sáenz de Santamaría i Marchena li pica el crostó

Soraya Sáenz de Santamaría ha estat la tercera testimoni d'aquest dimecres a comparèixer al Tribunal Suprem, després de les declaracions de Joan Tardà Artur Mas . A preguntes del fiscal, el president de la sala, Manuel Marchena, ha hagut d'intervenir. El fiscal Zaragoza ha fet les primeres preguntes amb un to d'afirmació, talment com sí respongués ell mateix les preguntes que feia a l'exvicepresidenta del govern espanyol. En aquest sentit s'ha expressat Marchena: "Farem les preguntes i que les respongui ella. No fem afirmacions i que ella s'hi adhereixi", ha dit.L'exvicepresidenta espanyola ha deixat clar, a preguntes del secretari general de Vox i advocat Javier Ortega Smith , que no va tractar l'1-O amb "cap membre del Govern" i que es va reunir tres cops amb Oriol Junqueras. "Em vaig reunir tres cops amb ell. Una de les peticions era el referèndum, però ja li vaig dir que d'això no hi havia res a parlar", ha afirmat.Ha explicat després que en la tercera reunió "Junqueras em va dir que tenia aquest mandat i que només volia parlar d'això però de nou li vaig dir que no hi havia res a parlar, que mai s'abordaria". Ha explicat que la resta de peticions, formulades al seu dia en forma de memoràndum per Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, van quedar arraconades. "Només tenia interès en això i no en la resta, però nosaltres no podem disposar de la sobirania nacional. Per això caldria reformar la Constitució i ell tampoc va manifestar cap interès", ha dit al fiscal Zaragoza en aquest cas.La número dos de Rajoy ha estat preguntada sobre l'aplicació del 155, que ella va liderar, i ha deixat anar alguna crítica als titubejos del PSOE i Cs amb aquest tema. "Alguns el volien aplicar abans, altres van canviar d'opinió, nosaltres ho vam fer quan vam tenir els suports que eren necessaris", ha dit en referència al PSOE.Sáenz de Santamaría ha afirmat que el 155 va ser una mesura adequada i proporcionada per garantir el compliment de la llei i que no es van plantejar mesures encara més extraordinàries com aplicar el 116, que implica l'estat d'excepció, que hauria suposat "deixar en suspens drets bàsics".

