Anar de colònies, una bona manera de superar la hiperpaternitat

Els monitors, la garantia de Rosa dels Vents



Els monitors de



Es tracta de presones entre 21 i 30 anys titulades en monitoratge de lleure i/o en modalitats esportives (INEFC, tècnics d’esport i/o animadors socioculturals…). A més, els programes específics d'anglès estan dirigits per especialistes titulats (Advanced i Proficiency). Per altra banda, els equips de les colònies d'esports nàutics, les encapçala un director de lleure, titulat en vela lleugera i creuers per l’escola de vela de l’Estartit, i estan formats per equips de monitors especialistes en les diferents modalitats de mar, riu i lleure.



Rosa dels Vents tindrà aquest estiu un equip d'uns 200 monitors amb experiència, el 70% els quals han treballat anys anteriors i el 60% ho han fet durant la temporada escolar.

Diuen que els nens i nenes d'ara ja no són com els d'abans... i els pares i mares tampoc. I és que en els darrers anys ha anat guanyant terreny un model basat en la sobreprotecció dels fills. Es tracta de la hiperpaternitat, un terme que a casa nostra ha popularitzat la periodista Eva Millet, autora de llibres com Hiperpaternidad i Hiperniños. ¿Hijos perfectos o hipohijos? i del popular blog educa2 Aquesta manera de criar, procedent dels Estats Units, ha suposat en paraules d'aquesta periodista el fet de passar de tenir "fills mobles" a tenir "fills altar" o, el que és el mateix, de no fer-los cas a venerar-los. La conseqüència de sobreprotegir-los acaba sent que no tinguin autonomia i que els sigui molt difícil desenvolupar-se fora d'aquesta xarxa de suport.Tots els experts coincideixen en assenyalar que no hi ha ni famílies ni models perfectes i que, com sempre, el sentit comú i l'equilibri acostuma a ser la millor guia. Tanmateix, una bona alternativa per sortir d'aquesta situació poden ser les colònies, una activitat que no per tradicional –qui no hi ha anat quan era un nen- deixa de ser molt efectiva a l'hora de viure un estiu diferent.“És bo que els nens i nenes aprenguin a ser autònoms des de petits, a superar els obstacles del dia a dia; a caure i a tornar-se a aixecar... en resum, que juguin, creixin i, malgrat les ensopegades, tinguin seguretat en ells mateixos”, explica Salvador Clarà, director comercial de colònies de Rosa dels Vents Segur que hi ha molts pares i mares que al principi no ho veuran clar: per si és la primera vegada que marxen de casa, per si els hi costa fer nous amics, pel menjar, per si passen por a les nits... Però, tal i com afirma la veu “merlinesca” de l'actor Francesc Orella al seu espot d'enguany: “Tendiu a sobreprotegir-los, però Rosa dels Vents també”. Una manera d’ironitzar carinyosament sobre la hiperpaternitat - essent conscients de les pors de molts pares i mares-, però compartint amb ells la preocupació per la seguretat dels seus fills. Això sí, sempre deixant-los el seu espai per crèixer. Rosa dels Vents és una empresa catalana amb més de 40 anys d'experiència oferint colònies amb els màxims certificats de qualitat i seguretat. L'oferta és absolutament variada tant per temàtica –amb anglès, d'aventura, nàutiques, d'equitació, de motor, de futbol...- com per ubicació geogràfica: des de la Costa Brava al Pirineu passant pel Montseny, la Noguera, la Garrotxa i les Gavarres, entre altres. Aquest estiu ve carregat de novetats . Per exemple el programa Canya Empordà al Pou del Glaç de la Bisbal que inclou conduir una handbike, superar proves de max cross i jugar amb el tragaballs. El Tot Aventura , al Castell de Fluvià de Sant Esteve Palautordera, inclou activitats com ponts, tirolina, jump extrem... i n'afegeix de noves com el paintball, karting i unes olimpíades aquàtiques.També s'estrenen unes colònies per a adolescents de 14 a 17 anys a l'Hotel Condes del Pallars de Rialb amb activitats com l’hidrospeed i el gran circuit de ponts i tirolines al Pirineus Parc Aventura, entre altres. Finalment, destaca el combinat Beach & Horses , dues setmanes en anglès repartides entre les activitats marítimes a la Fosca de Palamós i les eqüestres a Mas Pinsach de la Garrotxa.Per aquest estiu s'han programat fins a 32 programes. Un cercador permet filtrar-los per temàtica, edat, sobre l'ús de l'anglès, la data, la durada i el preu , entre altres. Una vegada escollit, la reserva es pot fer directament a través del web o resoldre qualsevol dubte a través del telèfon (93 409 20 71) o per correu electrònic ( [email protected] ).

