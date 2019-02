Les crítiques d'Elite Taxi a la presència de Felip VI al Mobile

La visita de Felip VI a Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC) ha despertat crítiques al sector del taxi. Concretament de l'agrupació Élite Taxi, que se sent víctima d'"una manipulació informativa". Élite considera que els taxistes han servit de "cap de turc" per intentar amagar el rebuig que pat de la ciutadania ha expressat contra la presència del monarca a la capital catalana.A través d'un comunicat, l'agrupació recorda que durant el sopar inaugural de l'MWC, celebrat aquest diumenge i presidit pel rei, el dispositiu policial va impedir la circulació de vehicles a l'entorn de Montjuïc, amb l'única excepció dels transports d'emergències. "Un important sector de la premsa d'aquest està utilitzant aquestes imatges per enganyat l'opinió pública", asseguren. "Oculten el bon servei del taxi durant el Mobile", afegeixen.Segons Élite, aquesta manipulació pretén ocultar que la presència del rei a Catalunya és motiu de "malestar" en gran part de la població. L'agrupació retreu als mateixos mitjans que parlin de "monopoli del taxi" alhora que no reconeixen que el "monopoli de poder" més gran a l'estat espanyol està representat per Felip VI.

