Rivera acusa Sánchez de ser «el sectarisme en persona»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser el "sectarisme en persona" i ha criticat que ha "traspassat una línia vermella que ningú havia traspassat mai en la història" de l'Estat, fent referència a la negociació amb els independentistes. "No es pot governar Espanya amb els que volen trencar-la", ha dit Rivera després de la compareixença de Sánchez al Congrés dels Diputats. El líder de l'oposició ha assegurat que haver rebut el suport de partits "que volen trencar" l'estat espanyol "invalida" Sánchez per rebre "qualsevol suport de partits constitucionalistes". També l'ha instat a aclarir si es compromet a dimitir si hi ha una sentència condemnatòria en el cas dels ERO a Andalusia.Rivera ha assegurat que no hi ha hagut cap avenç en matèria de regeneració democràtica ni en matèria econòmica o social. És per això que ha fet un "balanç negatiu" de la legislatura i ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez ha "bloquejat" l'Estat durant prop de nou mesos.Sobre Veneçuela, el líder de Cs ha acusat Sánchez d'haver tingut una resposta insuficient, i ho ha atribuït al suport de Podem al seu executiu : "Ara entenem per què no fa res, perquè els que el mantenen al poder diuen 'Jo amb Maduro'".

