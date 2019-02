VÍDEO La Fiscalia intenta acorralar Mas i li surt el tret per la culata

El fiscal ha intentat acorralar Artur Mas durant la seva declaració com a testimoni aquest matí al Suprem. "En la seva declaració davant del magistrat instructor, tot això que li estic preguntant i que ara no em reconeix, ho va reconèixer expressament", ha dit Javier Zaragoza.L'advocada Marina Roig ha hagut d'intervenir per recordar que Mas es trobava en situació com a investigat i que no es pot comparar aquella declaració amb una sota jurament com a testimoni. Marchena també ha intervingut: "Si aquella declaració va ser com a investigat, exigir-li ara que ratifiqui el que aleshores no tenia obligació de dir... No fa falta que la sala sàpiga si és cert o no. Fem preguntes sobre el que Mas va contestant".Després de la declaració de Joan Tardà i de constatar l'absència de Roger Torrent, Artur Mas ha comparegut al Tribunal Suprem, on ha recordat que ja va ser condemnat per desobediència arran de la votació del 9-N. Proposat com a testimoni per Vox i les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, l'expresident de la Generalitat ha atribuït a Carles Puigdemont la responsabilitat de convocar el referèndum de l'1 d'octubre. "Després de moltes converses, Puigdemont va arribar a la conclusió que era bona una segona consulta; el referèndum", ha afirmat.Mas ha detallat les converses amb Puigdemont prèvies a la convocatòria de la votació de l'1 d'octubre. El dirigent sobiranista ha recalcat que va dir al seu successor que no abandonés "mai" la possibilitat de convocar eleccions si el context ho requeria. "Vaig dir que, si s'optava pel referèndum, no m'hi oposaria, però que mai es perdés per part del Govern la capacitat d'iniciativa en un marc legal", ha reblat.L'advocat de Vox, Pedro Fernández, ha requerit Mas pels contactes entre el govern espanyol i el Govern de la Generalitat previs a la fase decisiva del procés, amb la clara intenció d'escrutar la gestió de l'executiu de Mariano Rajoy. Mas ha detallat com estava integrat aquell comitè i ha sentenciat que no es va poder arribar a cap "acord". "Es tractava de mantenir viu el fil de diàleg", ha expressat l'expresident de la Generalitat.La Fiscalia també ha volgut interrogar Mas i ha volgut aclarir quin paper va jugar la CUP en el canvi del full de ruta i la convocatòria del referèndum. L'expresident català ha recordat que el gener del 2016 va decidir marxar, més enllà del veto de la CUP a la seva investidura. "Jo tenia dues opcions, marxar o convocar eleccions. La decisió va ser meva. Vaig marxar perquè vaig voler", ha expressat a preguntes del fiscal Javier Zaragoza.

