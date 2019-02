Casado acusa Sánchez de ser el «cavall de Troia de l'independentisme»

El president del PP, Pablo Casado, ha acusat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser "el cavall de Troia de l'independentisme" a la Moncloa, desprès que aquest utilitzés el mateix qualificatiu per advertir al PP i Cs que la ultradreta "hackeja" la democràcia.El president espanyol ha citat Winston Churchill per destacar que "no es pot raonar amb el tigre quan tens el seu cap entre les dents" i ha dit que "aquí, com al Regne Unit, com a França i altres països de la UE, aquest tigre es diu ultradreta, i amb l'ultradreta no es pot anar ni a la cantonada".Sánchez ha fet aquestes declaracions al Congrés on ha reivindicat una idea d'Espanya "oberta i integradora" on "no hi ha una única manera de sentir-se espanyol sinó moltes" i la Constitució interpretada com la porta a "una Espanya on hi cabem tots, i no només els que pensen com nosaltres".En resposta a la compareixença de Sánchez, el líder dels populars ha assegurat "que vingui a donar lliçons de moderació és una broma". Ha volgut fer referència al Ukip per replicar que "la ultradreta al Regne Unit és tan perversa com l'extrema esquerra i els radicals independentistes", amb qui dialoga el president espanyol. A més, Casado, reprenent la cita de Churchill del cap de l'executiu, ha dit que el "tigre de l'independentisme" ha devorat Sánchez: "Per això ha hagut de convocar eleccions", ha assegurat.El cap de l'oposició ha remarcat que els populars ja van avisar que "el tigre no es faria vegetarià" i ha insistit que han "enxampat" el president del govern espanyol negociant amb els independentistes. Casado ha retret a Sánchez que no hagi negociat amb el PP i hagi preferit "els comunistes de Podem" i els "secessionistes": "Amb el rebuig de la mà dels constitucionalistes va decidir no estar amb la majoria d'espanyols", ha reblat.

