Torra, a Arrimadas: «No té dret a riure's de Jordi Cuixart»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha esclatat aquest dimecres durant la sessió de control contra els grups que no han assistit a cap sessió del judici del Tribunal Suprem. "Als grups que no heu anat a veure com jutgen qui va ser presidenta del Parlament i companys vostres us hauria de fer caure la cara de vergonya", ha etzibat a l'hemicicle. S'ha adreçat especialment a la líder de Ciutadans i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, a qui li ha demanat que deixi de riure's dels dirigents processats. "No té dret a riure's de Jordi Cuixart. Tampoc se'n rigui de mi", li ha recriminat.Torra ha demanat a Arrimadas que deixi de ser "performances" com la de Waterloo el passat diumenge i es centri en "fer política". Sota el seu criteri, qualsevol parlamentari hauria de subscriure les paraules de Carme Forcadell aquest dimarts al Suprem defensant "la sobirania del Parlament i la inviolabilitat" de cadascun dels diputats. "Aneu-hi, feu-vos aquest favor", ha insistit Torra, que aquest cop s'ha adreçat a la bancada dels socialistes per preguntar on és "aquell PSC que estava al costat dels drets i de les llibertats". El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha demanat durant la sessió que els diputats es "conjurin per seguir el camí marcat per Forcadell".El president de la Generalitat ha subratllat també "l'al·legat històric sobre la desobediència civil i la no violència" fet per Cuixart aquest dimarts. De fet, parlamentaris independentistes i dels comuns van aquest dimecres vestits de blanc per solidaritzar-se amb el president d'Òmnium Cultural i la campanya que impulsa l'entitat sota el lema 'Jo acuso'.

