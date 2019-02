Mas atribueix l'1-O a Puigdemont: «Va arribar a la conclusió que era bona una segona consulta»

Després de la declaració de Joan Tardà i de constatar l'absència de Roger Torrent, Artur Mas ha comparegut al Tribunal Suprem, on ha recordat que ja va ser condemnat per desobediència arran de la votació del 9-N. Proposat com a testimoni per Vox i les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, l'expresident de la Generalitat ha atribuït a Carles Puigdemont la responsabilitat de convocar el referèndum de l'1 d'octubre. "Després de moltes converses, Puigdemont va arribar a la conclusió que era bona una segona consulta; el referèndum", ha afirmat.Mas ha detallat les converses amb Puigdemont prèvies a la convocatòria de la votació de l'1 d'octubre. El dirigent sobiranista ha recalcat que va dir al seu successor que no abandonés "mai" la possibilitat de convocar eleccions si el context ho requeria. "Vaig dir que, si s'optava pel referèndum, no m'hi oposaria, però que mai es perdés per part del Govern la capacitat d'iniciativa en un marc legal", ha reblat. Ara bé, Mas ha detallat que "sempre" va escoltar a Puigdemont i el seu Govern que volia un referèndum pactat i ha especificat que la unilateralitat no era "la primera, ni la segona ni la tercera opció" de l'executiu català. "Però a l'altra part hi havia d'haver una altra part per començar a dialogar", ha afegit.Tot i atribuir la idea del referèndum al president exiliat a Waterloo, Mas ha deixat clar que la logística i execució de l'1 d'octubre no són atribuïbles al Govern. Ha aclarit que la votació, més enllà de les lleis aprovades al Parlament, va respondre a una iniciativa de "la gent organitzada a nivell civil, no de l'administració". Tot i aquesta descripció, Mas recorda a la sala que el Tribunal de Comptes li reclama més de cinc milions d'euros per l'organització del 9-N, que segons ell, va tenir una naturalesa semblant a la votació de l'1 d'octubre.L'advocat de Vox, Pedro Fernández, ha requerit Mas pels contactes entre el govern espanyol i el Govern de la Generalitat previs a la fase decisiva del procés, amb la clara intenció d'escrutar la gestió de l'executiu de Mariano Rajoy. Mas ha detallat com estava integrat aquell comitè i ha sentenciat que no es va poder arribar a cap "acord". "Es tractava de mantenir viu el fil de diàleg", ha expressat l'expresident de la Generalitat.La Fiscalia també ha volgut interrogar el testimoni per intentar aclarir quin paper va jugar la CUP en el canvi del full de ruta i com es va definir la convocatòria del referèndum. L'expresident català ha recordat que el gener del 2016 va decidir marxar, més enllà del veto de la CUP a la seva investidura. "Jo tenia dues opcions, marxar o convocar eleccions. La decisió va ser meva. Vaig marxar perquè vaig voler", ha expressat a preguntes del fiscal Javier Zaragoza.Mas ha fet evident davant el tribunal les discrepàncies en el si de l'independentisme sobre la conveniència de tramitar i aprovar la llei de transitorietat en paral·lel a la llei del referèndum. No tots els actors compartien aquella decisió. Mas ha dit que era assumit que la llei seria "immediatament" impugnada i suspesa pel Tribunal Constitucional. Mas ha descrit la llei de transitorietat d'aquesta manera: "La llei era l'expressió jurídica per no arribar de qualsevol manera a la independència de Catalunya".Com també ha fet la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat ha qüestionat el dirigent sobiranista sobre el funcionament de l'estat major del procés. Mas ha detallat que no recorda a Carme Forcadell en les reunions en què es debatia sobre el full de ruta. Sí que ha admès la presència d'altres acusats, per exemple, consellers de l'executiu.

