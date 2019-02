VÍDEO Dard de Tardà a l'advocada de l'Estat pel seu català

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha declarat com a testimoni aquest matí al Tribunal Suprem. A preguntes de l'advocada de l'Estat, que li ha preguntat si coneixia Josep Maria Jové. "¿Conoce usted a Yové?", li ha preguntat Rosa María Seoane. Tardà no ha entès la pregunta, perquè no sabia a qui feia referència. "Llobet?", ha preguntat. "Le puedo decir Jover pero...", ha dit Seoane. "No és tant complicat, si hi ha interès...", li ha etzibat Tardà. Sobre Jové, ha dit que és un company i molt bona persona.D'altra banda, Tardà ha intentat aquest dimecres al migdia declarar en català al Congrés. Tardà ha dit que almenys volia contestar en català a l’acusació de Vox, que és qui l’ha citat com a testimoni al judici de l’1-O al Tribunal Suprem. El president del Tribunal, Manuel Marchena, li ho ha impedit afirmant que la llengua oficial a la justícia és el castellà i que la traducció consecutiva només s’habilitava pels acusat, malgrat que cap d’ells l’ha volguda utilitzar les dificultats que representa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor