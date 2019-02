Torra desafia Iceta a liderar una moció de censura amb els «socis del 155»

"Si vostès creuen que aquest govern no governa, presenti una moció de censura amb els seus socis del 155 i presenti's vostè com a candidat a la presidència de la Generalitat". Aquest és el desafiament que ha llançat el president de la Generalitat, Quim Torra, al líder del PSC, Miquel Iceta, que l'ha instat a convocar eleccions o a sotmetre's a una qüestió de confiança si no aconsegueix aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2019 El líder dels socialistes ha retret al Govern que no hagi aprovat el projecte dels comptes i que avui tant Torra com el vicepresident Pere Aragonès compareguin per presentar-los sense haver-los registrat al Parlament, una situació fins ara insòlita. "Per què no l'ha aprovat el Govern? No creuen en les xifres que han penjat a la web? No es posen d'acord entre vostès?", ha preguntat Iceta, que ha recordat que Carles Puigdemont es va sotmetre a una qüestió de confiança l'any 2016, quan els pressupostos d'Oriol Junqueras van ser tombats per la cambra catalana. També ha posat com a exemple el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha convocat eleccions un cop els pressupostos han topat amb el mur del Congrés dels Diputats. "Si no pensa governar, deixi-ho córrer", ha sentenciat Iceta.Torra ha replicat que aquesta mateixa tarda l'avantprojecte dels comptes serà explicat l Parlament i ha demanat "responsabilitat i transparència" a l'oposició. Ha reivindicat que, a diferència de Sánchez, des del Govern sí que s'ha buscat dialogar sobre els pressupostos amb els grups que hi han estat interessats, en aquest cas, els comuns. "El govern espanyol ens va fer un xantatge perquè aprovéssim els pressupostos a canvi de tirar endavant el diàleg. Nosaltres mai hem sotmès a cap condició ni xantatge el diàleg", ha assegurat tot afegint que el seu executiu, passi el que passi amb els comptes, garantirà "l'estabilitat i la responsabilitat".Torra també ha afirmat, en resposta a una pregunta dels comuns, que seguiran defensant els 21 punts de Pedralbes que van posar sobre la taula de negociació amb Pedro Sánchez i que pivota en la desfranquització, la regeneració democràtica i la separació de poders. També ha lamentat que "cap proposta" del PSOE "s'hagi arribat a concretar" i ha insistit que l'objectiu de l'independentisme, sigui quin sigui el govern que es derivi de les eleccions del 28 d'abril, seguirà buscant la via per "exercir" el dret a l'autodeterminació.La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha instat el Govern a fugir de les "declaracions grandiloqüents", de la "improvisació" i del "com pitjor millor" i ha advertit Torra que qui si algú pensa que Catalunya "podrà avançar sense més democràcia a Espanya, s'equivoca". El front democràtic a Catalunya, ha insistit Albiach, és "necessari", de la mateixa manera que ho serà a Espanya "per no tornar a temps foscos i a un retrocés en drets". Per això caldrà, ha insistit, "arrossegar uns socialistes que, o se'ls empeny, o acabaran en els braços de Ciutadans per falta de coratge".La CUP, per la seva banda, ha demanat al president de la Generalitat que aprovi un salari mínim de 1.200 euros mensuals per als treballadors que fan activitat de titularitat per a la Generalitat. Torra ha respost que volen establir "un salari mínim de referència" i que aquest és un dels punts que es podran debatre aquesta tarda quan s'esbossin les xifres dels pressupostos.

