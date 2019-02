Vox irromp al Suprem amb preguntes «valoratives» que topen amb Marchena

Un dels protagonistes de la setmana serà Vox. El partit d'ultradreta pot, a partir d'aquest dimecres, preguntar als testimonis que desfilaran pel Suprem en el marc del judici de l'1-O. Les primeres preguntes han obligat ja a Manuel Marchena a cridar-los l'atenció, en considerar que eren qüestions "valoratives".Fins al moment, Vox no ha pogut interrogar cap dels acusats perquè tots s'han negat en bloc a respondre les preguntes de l'acusació popular. Alguns, com Josep Rull o Dolors Bassa, en van donar motius i van rebutjar els seus plantejaments "racistes", "xenòfobs" i també sobre el paper de les dones.A partir de dimecres, però, podran interrogar els testimonis i, de fet, seran els primers en fer-ho en els casos que els testimonis vinguin proposats per ells -com és el cas de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro-. El president del tribunal, Manuel Marchena, tindrà la tasca d'ordenar el debat. En una de les primeres sessions, Marchena ja va dir que evitaria que es fessin "al·legats polítics" en el judici i que centraria les preguntes en els fets concrets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor