Tardà, al Suprem: «Aquest judici està inspirat en la venjança»

Després dels interrogatoris de Jordi Cuixart i Carme Forcadell -els últims acusats a intervenir al judici-, Joan Tardà ha encetat la ronda de declaracions dels testimonis al Tribunal Suprem. El diputat d'ERC al Congrés, citat per Vox i la defensa del president d'Òmnium, ha estat contundent en la seva primera reflexió. "Aquest judici està inspirat en la venjança", ha afirmat Tardà, ràpidament tallat per Manuel Marchena, que li ha reclamat que no faci valoracions polítiques a la sala.Tardà ha afirmat que tot plegat ha acabat al Suprem perquè Mariano Rajoy, entre el diàleg i la repressió, va acabar triant la via de la judicialització de la carpeta catalana, que va derivar en l'empresonament dels dirigents independentistes, convertits en "presos polítics". En relació a l'1-O, i atenent preguntes de Vox, Tardà ha recordat que va ser fruit "de la voluntat democràtica" dels catalans i de les negatives continuades dels partits espanyols al diàleg. "L'1-O va ser la voluntat d'un poble indefens", ha afirmat el dirigent republicà. "El que tenim entre mans és un conflicte entre demòcrates. El nostre compromís és el diàleg", ha afegit.El primer testimoni del judici ha presentat ERC com un partit "accidentalment independentista", perquè la independència només un objectiu per desplegar un projecte republicà. També s'ha referit a la jornada del 20 de setembre davant la seu d'Economia, un dels motius pels quals ha estat citat, perquè aquell dia va ser present a la manifestació des de primera hora del matí. Ha definit la protesta com a "espontània", perquè ell en va tenir coneixement per la ràdio mentre era un taxi. "Vaig reclamar als ciutadans, en tot moment, que no es caigués en cap provocació i que s'havia d'evitar qualsevol violència. Tenia por que hi hagués infiltrats que provoquessin violència. I vaig dir que votaríem, a la catalana", ha relatat. Tardà ha puntualitzat, per subratllar el caràcter pacífic del procés sobiranista, que "ni la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya valen la més mínima violència". El testimoni ha afirmat que el 20-S va ser una jornada de "normalitat" i que l'escenari no era de "tensió" sinó d'"indignació".Tardà també s'ha pronunciat sobre les reformes parlamentàries tramitades a partir del procediment de lectura única. Li ha preguntat l'advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, que intenta demostrar que el procediment utilitzat per aprovar les lleis de desconnexió és habitual. El diputat d'ERC al Congrés que, per lectura única, fins i tot s'han tramitat reformes de la Constitució i lleis "de molt calat". El dirigent republicà s'ha referit al discurs de Felip VI el 3-O. "El 3-O es va legitimar l'a por ellos".En la primera intervenció de Tardà, a preguntes de Vox -que representa l'acció popular-, Tardà ha respost en català. Ràpidament, Marchena l'ha frenat: "No comencem bé". "Tinc dret a respondre en català?", ha preguntat el dirigent republicà. "No", li ha respost el tribunal. A partir d'aquest moment, ha respost en castellà.Tardà no s'ha estalviat un retret lingüístic a Rosa María Seoane, advocada de l'Estat, que li ha preguntat per Josep María Jove, dirigent d'ERC. Com que Seonae ha pronunciat malament el cognom de Jové, el diputat republicà li ha fet constar de forma irònica. "No costa tant dir-ho bé", li ha etzibat a la representant de l'Advocacia de l'Estat.Qui també estava citat com a testimoni aquest dimecres era el president del Parlament, Roger Torrent, però finalment no hi farà acte de presència . Torrent ja va avançar al tribunal que no s'hi presentaria, per la coincidència de dates amb el ple del Parlament. Manuel Marchena buscarà una nova data per a la declaració. La petició de compareixença de Torrent la va fer l'acusació popular de Vox en solitari.

