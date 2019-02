Romeva tancarà la llista d'ERC a Sant Cugat

Un honor que el @raulromeva formi part de la llista d’@ercsantcugat Ell té el país i Sant Cugat al cap, nosaltres serem la seva veu mentre segueixi empresonat. pic.twitter.com/1jBPlsIviL — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) 26 de febrer de 2019

L'exconseller Raül Romeva, que actualment està essent jutjat al Tribunal Suprem , formarà part de la llista d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Així ho va anunciar ahir la secció local de la formació en una roda de premsa, celebrada a la plaça U d'octubre, acompanyats de la parella de Romeva, Diana Riba, que serà la número dos d'ERC a les eleccions europees.Segons Mireia Ingla, cap de llista d'ERC a Sant Cugat, "hem de fer servir tots els altaveus possibles per denunciar la situació dels presos i les preses, i en aquest sentit hem ofert a en Raül Romeva tancar la llista de les municipals". Ingla també ha manifestat que és "un honor" que Romeva formi part de la llista i que "ell té el país i Sant Cugat al cap, nosaltres serem la seva veu mentre segueixi empresonat".La resposta de Romeva a l'oferta no es va fer esperar massa i va ser "un sí rotund", com explica el TOT Sant Cugat . Raül Romeva i la seva parella van arribar fa 12 anys a Sant Cugat i han estat molt vinculats al teixit associatiu de la ciutat, entre d'altres, a la colla castellera, els Gausacs.La intenció d'ERC Sant Cugat és elaborar una llista transversal i que representi tothom, tot i que encara no n'ha donat més detalls.

