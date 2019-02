Artadi defensa que l'1-O es va pagar amb diners privats

🎥 consellera @elsa_artadi a Cs: "El president @KRLS no rep sou per part de la @gencat perquè no ho ha demanat, tot i que té dret a fer-ho. La Casa de la República tampoc rep cap aportació de la Generalitat, són diners privats, els mateixos que van pagar el referèndum de l'#1Oct" pic.twitter.com/YiKN9sWB3Y — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 27 de febrer de 2019

🎥 consellera @elsa_artadi a Cs: "Gràcies per seguir posant el president @KRLS al centre del debat de la política a Catalunya. El president @KRLS evidentment no està fugat perquè vostès saben on és, i també la policia que els va acompanyar a deixar de fer la performance diumenge" pic.twitter.com/irUHvfAr2b — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 27 de febrer de 2019

Tres dies després de la visita a la Casa de la República a Waterloo, Ciutadans segueix burxant en la situació de Carles Puigdemont. El portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha instat el Govern a revelar "quant cosa el retir daurat" de l'expresident. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha estat contundent en la resposta: no només ha donat les gràcies a la formació d'Inés Arrimadas per "seguir posant Puigdemont al centre del debat polític", sinó que ha afirmat que la Casa de la República es paga amb "diners privats".Artadi ha afegit que també el referèndum es va pagar amb diners privats per molt que la Fiscalia al Tribunal Suprem intenti provar que es va produir una malversació de diners públics. Precisament, aquest dimecres declara com a testimoni l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, que en el seu dia va assegurar que no s'havien destinat diners públics al referèndum de l'1 d'octubre.La consellera ha recordat que també entitats com Òmnium Cultural es financien amb fons de particulars. Pel que fa als recursos dels quals disposa Puigdemont, ha insistit que són els que estipula la llei 6/2003 pels expresidents i els mateixos que els correspon als expresidents José Montilla, Artur Mas i Pasqual Maragall.Carrizosa, però, ha carregat concretament contra el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, a qui ha acusat d'un delicte "d'encobriment" que des de Ciutadans pensen denunciar "a totes les instàncies". "Denunciïn el que vulguin, es dediquen a calumniar tot el dia", ha etzibat Artadi, que ha defensat que Puigdemont no és un "fugat" perquè fins i tot Ciutadans ha pogut comprovar "on és" personalment.

