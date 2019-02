El Govern investiga si hi ha discriminació sexista en la selecció de personal del Mobile

Mobile World Congress 2019. Foto: José M. Gutiérrez

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient per investigar si hi ha discriminació sexista en la selecció de personal del Mobile World Congress (MWC) . El sindicat UGT va registrar tres denúncies davant la Inspecció de Treball, que ara començarà el procés per determinar si els fets denunciats incorren en conductes contractuals que no s'ajusten a la llei.El Departament ha avisat en un comunicat que "s'actuarà de forma expeditiva" si es confirmen els fets, "com s'ha fet en altres ocasions". També ha instat a denunciar qualsevol vulneració dels drets vigents dels treballadors, i molt especialment aquelles que puguin estar motivades per raó de sexe o d'orientació sexual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor