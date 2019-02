Tres ferits, un d'ells en estat greu, en l'incendi de dos edificis a Sants

Tres persones han resultat ferides, una d'elles molt greu, en l'incendi de dos edificis a Sants aquesta matinada. Dos dels afectats han patit diverses cremades i el tercer ha hagut de ser atès pel SEM ja que ha patit una crisi d'ansietat.El foc ha començat en un dels edificis del Carrer Súria, concretament en el 1r 2a del número 6, i a través del pati interior ha saltat a la finca del costat, la corresponent al número 2-4 del mateix carrer, però a hores d'ara el foc ja ha quedat extingit. Els bombers de Barcelona, que han rebut l'avís a les 5:50 hores, han hagut d'evacuar a una quarantena de veïns dels dos blocs afectats.Els veïns del número 2-4 podran tornar al bloc, però els veïns de la finca on s'ha originat l'incendi no ho podran fer per falta de serveis, és per això que s'ha activat el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

