Mor un home després d'una baralla en ple carrer a Cornellà de Llobregat

Un home ha mort aquest matí després d'una baralla en ple carrer a Cornellà de Llobregat, segons han confirmat a l'ACN fonts policials. Els Mossos d'Esquadra tenen retinguda una persona i ara investiguen si està relacionada amb l'homicidi. També hi ha una altra persona ferida.Els fets han ocorregut sobre les 7 del matí d'aquest dimecres a la via pública al barri de Sant Ildefons.Els Mossos d'Esquadra han detingut el sospitós després d'una persecució al lloc dels fets. El fugitiu, a més, també ha trencat llavors un vidre del cotxe de la policia per intentar escapar-se.

