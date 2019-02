A presó un home acusat d'una de les dues agressions sexuals de les Franqueses

Un home ha estat detingut i ha ingressat a presó en relació a una de les dues agressions sexuals que van tenir lloc a les Franqueses (el Vallès Oriental) els passats 15 i 16 de febrer . Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra a, l'agressor va ser detingut divendres i dilluns va ser empresonat després de declarar al jutjat de guàrdia de Granollers. El cas s'ha resolt després de la investigació de Unitat Territorial d’Investigació dels Mossos a la Regió Policial Metropolitana Nord.Pel que fa a l'altre cas, la policia explica que de moment no hi ha cap detingut. La investigació és responsabilitat de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Granollers.La policia treballa amb la hipòtesi que els dos casos no estan relacionats. El primer va tenir lloc el dia 15, quan un desconegut va agredir una veïna de Corró d’Avall (un dels pobles que integren les Franqueses) quan aquesta intentava accedir al seu habitatge. La segona va tenir lloc l'endemà, quan una altra veïna de la zona va ser agredida quan anava a entrar en un edifici.Divendres, 200 persones es van manifestar a la Plaça de l'Ajuntament de les Franqueses per condemnar les agressions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor