L'Associació del Parc Rural del Montserrat ja és una realitat

Aquest dimarts 26 de febrer s'ha celebrat l'acte fundacional de l'Associació del Parc Rural del Montserrata la sala Portals de l'Ajuntament de Collbató.A l'acte hi ha assistit el vicepresident primer i president delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, així com els representants dels dotze municipis integrants: Abrera, Castellolí, Collbató, El Bruc, Marganell, Olesa de Montserrat, Piera, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.Durant l'acte, Dionís Guiteras ha remarcat "l'interès d'aquest tipus d'iniciatives que aglutinen diversos municipis per a generar noves oportunitats pel territori, en un entorn privilegiat com és el de Montserrat". Segons Guiteras, "és un luxe poder acompanyar des de Diputació de Barcelona projectes com aquest que satisfan els municipis, el territori i el país".Així, aquesta associació es constitueix amb l'objectiu d'esdevenir una eina per a la promoció i dinamització del Parc Rural del Montserrat. D'altra banda, segons els estatuts pels quals es regirà l'associació, les seves finalitats són, entre d'altres, esdevenir un instrument de cooperació i intercanvi; fomentar econòmicament l'activitat agrària, les activitats d'elaboració i transformació de productes locals i de proximitat i les activitats complementàries; preservar el caràcter rural del territori i el paisatge en mosaic agroforestal, i posar en valor la gran diversitat dels seus productes de pagès i d'elaboració artesana. Tot això amb l'ànim de revitalitzar econòmicament i demogràficament aquest territori i dotar-lo, d'aquesta manera, d'oportunitats de futur.En el decurs de l'acte s'han aprovat per unanimitat els estatuts pels quals s'ha de regir l'associació i s'ha nomenat la seva presidència i vicepresidència, que assumiran respectivament Miquel Solà, alcalde de Collbató i Xavier Rota, regidor d'Olesa de Montserrat. A més, s'ha destacat que el projecte Parc Rural del Montserrat és fruit de la cooperació, del treball i del compromís compartit entre els Ajuntaments signants i la Diputació de Barcelona. Aquest projecte va arrencar l'any 2005 i la Diputació de Barcelona per mitjà de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, hi està donant suport des del 2017. Avui aquest ambiciós projecte de futur ja és una realitat.

