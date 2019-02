VÍDEO Borrell afirma que l'independentisme català té «molt a veure» amb el desencadenament de la Guerra Civil

Josep Borrell, hoy.



"El nacionalismo / independentismo catalán tiene mucho que ver con el desencadenando de la Guerra Civil. No es la primera vez... que el nacionalismo catalán excita, produce una reacción violenta del nacionalismo español". pic.twitter.com/z39PiJLLBg — Joe Brew (@joethebrew) 26 de febrer de 2019

El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha afirmat aquest dimarts que l'independentisme català té "molt a veure" amb el desencadenament de la guerra civil espanyola. En una conferència al Club de Premsa de Ginebra, a Suïssa, el ministre ha afirmat que aquella guerra no va ser de Catalunya contra Espanya, però sí ha admès que, al seu parer, el "nacionalisme independentisme català" va tenir molt a veure amb els fets que la van provocar.A més, el titular de la cartera d'Exteriors, que ha dedicat bona part del seu mandat a combatre el discurs independentista català a l'estranger, ha afirmat que "no és la primera vegada" que hi ha "un xoc de nacionalismes". Ni que el nacionalisme català "produeix una reacció violenta del nacionalisme espanyol".