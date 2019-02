Presenten a Arco un ninot de falla de Felip VI que el comprador ha de cremar abans d'un any

Els artistes Santiago Sierra i Eugenio Merino han presentat a la fira d'art contemporani de Madrid Arco un ninot de falla del rei d'Espanya, Felip VI, que es ven per 200.000 euros amb el compromís que la persona que l'adquireixi l'ha de cremar abans d'un any.El propietari, però, no quedarà amb les mans buides, ja que podrà conservar la calavera del monarca, feta de material ignífug. Sierra i Merino, doncs, tornen amb una altra obra polèmica a la fira madrilenya. L'any passat el primer hi va exhibir la col·lecció de fotografies "Presos polítics a l'Espanya contemporània", en què retratava els polítics independentistes catalans, entre altres personatges.La direcció d'Arco va decidir retirar l'obra, que finalment compraria l'empresari català Tatxo Benet. Aquesta vegada, Arco no preveu repetir la polèmica, segons ha indicat a l'ACN. Merino, de la seva banda, és autor de l'obra "Always Franco", que situava una estàtua de mida real del dictador dins d'un congelador.